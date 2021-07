Sanremo: lo stravagante film australiano 'Priscilla - La regina del deserto' al Cinema sotto le stelle

Due drag queen e una donna transgender decidono di intraprendere un viaggio attraversando tutta l’Australia su un torpedone lavanda che hanno chiamato “Priscilla”. È la storia dell’omonimo film australiano del 1994 “Priscilla - La regina del deserto”, che giovedì 15 luglio (alle ore 21.15) sarà in proiezione al “Cinema sotto le stelle” di piazza Santa Brigida a Sanremo.



Una commedia stravagante, diretta da Stephan Elliott, con una vivace colonna sonora e abiti di scena sgargianti, che gli hanno valso il Premio Oscar 1994 per i migliori costumi. Ma anche un modo per parlare, con ironia, di libertà di genere, raccontando travagli, sentimentali e professionali, dei protagonisti, le tre cantanti Bernadette, Mitzi, e Felicia, nomi d'arte di Ralph, Tick e Adam.



Le artiste si esibiscono in un collaudato musical-karaoke a Sidney. Un giorno decidono di spostarsi ad Alice Springs, cittadina remota nel deserto del continente australiano, per portare il loro spettacolo, e lo fanno a bordo di un vecchio torpedone, “Priscilla”. Ma il viaggio viene interrotto per un guasto al mezzo e i protagonisti incontrano una serie di difficoltà.

Anche per il terzo appuntamento del “Cinema sotto le stelle”, la proiezione sarà introdotta dalla presentazione ad hoc firmata da Raimondo Bignardi, esperto di cinema e amico di Pigna Mon Amour.

In linea con la tradizione della rassegna, poi, gli organizzatori accolgono il pubblico offrendo tè alla menta e biscotti marocchini.



L'ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è, come sempre, gratuito.



La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle proiezioni occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it



La sera della pellicola basterà presentarsi in piazza Santa Brigida con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone).

Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle 18 del giorno stesso della proiezione.

L’accesso per il pubblico sarà dalle 20.15.



“Cinema sotto le stelle” è organizzato da Pigna Mon Amour e CMC, con il contributo del Comune di Sanremo.

Quarta proiezione in programma sarà giovedì 22 luglio con il film stelle e strisce “Bulworth -Il senatore”.