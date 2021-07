Riva Ligure: mercoledì con la 'Notte dell’Umorismo' prenderà il via la 7ª edizione di 'Sale in Zucca'

Prenderà il via mercoledì e terminerà il 26 agosto la rassegna promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem. Dieci autori nazionali e locali in sette incontri condotti dal giornalista Claudio Porchia.

Torna l'attesa rassegna letteraria "Sale in Zucca”, che rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali. La rassegna propone per questa edizione sei incontri, condotti dal giornalista Claudio Porchia, cui anche quest’anno è stata affidata la direzione artistica della manifestazione.



Incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale, sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.



Diversi i temi di questa edizione: dall’ironia dell’ultimo libro di Bruno Gambarotta alla comicità di Giorgia Brusco, dalla notte dedicata all’umorismo con i disegnatori e fumettisti di livello nazionale come Silber, il papà di Lupo Alberto con Giorgio Matitaccia Serra e Tiziano Riverso ai testi di narrativa di due scrittrici di grande successo come Laura Calosso e Giorgia Wurth; dalle curiosità del taccuino della brillante penna di i Raffaella Fenoglio ai temi dell’enogastronomia con protagonista il Moscatello di Taggia. E all’interno0 della rassegna la consegna del premio Libro da Gustare alla giornalista Roberta Schira per le sue riflessioni sul futuro dell’alimentazione, coniugando il piacere della tavola con la sostenibilità del pianeta.

“La rassegna vuole essere una vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle proposte letterarie, crediamo sarà in grado anche quest’anno di stimolare l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti – spiega il sindaco Giorgio Giuffra – è una iniziativa per noi di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo”.



“Anche per questo anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, siamo riusciti a proporre interessanti incontri sia nel mese di luglio che di agosto – aggiunge l’assessore al Turismo Francesco Benza – non volevamo far mancare momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che verranno nel nostro paese. Riva Ligure ha una grande vocazione turistica e una relazione forte con la cultura. La filosofia su cui poggia la manifestazione fin dalla sua prima edizione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo. Per questo anche questo anno abbiamo invitato importanti autori nazionali insieme ad autori locali, che sono un’espressione autentica del nostro territorio”.



Calendario rassegna



- 14 luglio mercoledì “Notte dell’umorismo: sfida fra disegnatori in diretta” con Guido Silvestri, in arte Silver, Marco Martellini, Margherita Allegri, Tiziano Riverso e altri partecipanti al II° Sanremo Comics Festival.

- 22 luglio giovedì “La Confraternita dell’asino” di Bruno Gambarotta

- 29 luglio giovedì “Io, Lui e altri effetti collaterali“ di Giorgia Wurth e “Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso

- 5 agosto giovedì “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare

- 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.