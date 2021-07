Per l'estate il Teatro Ariston rinnova la tradizione del cinema all’aperto a Sanremo (Foto e Video)

Dopo l’esperimento ben riuscito dell’estate 2020, il Teatro Ariston rinnova la tradizione del cinema all’aperto a Sanremo dopo averne scritto pagine storiche nei decenni passati.

Da domani sera l’Ariston ritorna con il maxi schermo in piazza Borea d’Olmo, sempre in sicurezza e sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Il nuovo progetto firmato Ariston è stato presentato questa sera tra il Teatro e la piazza con il patron Walter Vacchino e l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi. L’iniziativa, infatti, nasce dalla stretta collaborazione tra Ariston e Comune per la programmazione della piazza durante le settimane estive.

Le interviste a Walter Vacchino e all'assessore Giuseppe Faraldi

La programmazione prevede:

- martedì 13 luglio “Crudelia”

- mercoledì 14 luglio “Black widow”

- martedì 20 luglio “Spirit - Il ribelle”

- mercoledì 21 luglio “Il cattivo poeta”

- giovedì 22 luglio “Atlas”

- martedì 27 luglio “I Croods - una nuova era”

- mercoledì 28 luglio “Boys”

- giovedì 29 luglio “The father”

- martedì 3 agosto “Fast & Furious 9” (21.30) anteprima nazionale

- mercoledì 4 agosto “Fast & Furious 9” (21.30) anteprima nazionale

La biglietteria sarà in piazza Borea d’Olmo dalle 20.15 di ogni giorno di programmazione; ingresso soggetto alle procedure del DPCM 14/07/2020 con registrazione e controllo della temperatura.

Il costo dell’ingresso è 6 euro (5 euro ridotto per ragazzi fino ai 12 anni), 9 euro (ridotto 7 euro) per le due anteprime nazionali.