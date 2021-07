Diano Marina: da oggi la prevendita dei biglietti per la 1ª edizione dell'Estate Musicale Dianese

C’è davvero grande attesa per la 10a edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival, fiore all’occhiello del calendario manifestazioni del Comune di Diano Marina. Per celebrare al meglio questo traguardo, l’organizzazione (le associazioni Ritorno all’Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese), di concerto con l’amministrazione comunale, di un cartellone di altissimo livello. I sei spettacoli, che avranno luogo presso la splendida location del parco di Villa Scarsella, sono condensati in un mese e toccano, come tradizione, diversi generi musicali e artistici.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 28 luglio con l’opera lirica, in forma completa, Don Giovanni, capolavoro di Mozart, con direttore d’orcherstra il M° Angelo Gabrielli e artisti di valore internazionale. Si proseguirà venerdì 6 agosto con un “classico”, l’Omaggio a Ennio Morricone, con un plus: la presenza di Susanna Rigacci, la “voce di Morricone nel mondo”, alla quale, al termine dell’esibizione, sarà consegna il Premio Città di Diano Marina. Mercoledì 11 agosto sarà la volta del concerto “La vita imprevedibile delle canzoni” con i notissimi Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti sul palco. Per il terzo anno spazio anche al cabaret, questa volta con l’esilarante comico romagnolo Paolo Cevoli che sabato 21 agosto porterà in scena il suo Show. Martedì 24 agosto “Singing Musical” proporrà un affascinante viaggio da Gershwin ai Queen, dunque dai primi del ‘900 ad oggi. Il gran finale sarà tutto per “Il paese dei campanelli”, celeberrima operetta che venerdì 27 agosto sarà portata in scena dalla Compagnia Teatro Musica 900, una delle più affermate in Italia.

Oggi il via alle prevendite, che si effettuano presso l’ufficio di via Cavour 20, a Diano Marina, tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 9.30 alle 12.30. E’ possibile contattare la biglietteria anche via e-mail (info@musicagolfodianese.it) o via telefono/whatsapp (338.1118108).

Gli spettacoli saranno organizzati rispettando con attenzione tutte le norme sanitarie in vigore. Un occhio di riguardo è stato riservato ai giovanissimi, al fine di avvicinarli alla cultura, prevedendo il biglietto per gli Under 14 a soli 10 euro, per qualsiasi serata.

L’Emd Festival 2021 si avvale del sostegno del Comune di Diano Marina e del patrocinio di Regione Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia. Principali partner sono Very Fast People, Energia Azzurra Gruppo Egea e Fratelli Carli.

I dettagli dei singoli spettacoli sono disponibili sul sito www.musicagolfodianese.it

Location: Villa Scarsella, ingresso da via Cavour - inizio spettacoli: ore 21.30

Mercoledì 28 luglio

1) Don Giovanni, il dissoluto punito – opera lirica di W.A. Mozart

primo settore: 28 euro – secondo settore: 24 euro - under 14: 10 euro

in caso di maltempo, recupero 29/7

Venerdì 6 agosto

2) Omaggio a Ennio Morricone – Premio Città di Diano Marina a Susanna Rigacci

posti centrali: 25 euro, posti laterali: 15 euro - under 14: 10 euro

in caso di maltempo, recupero il 7/8

Mercoledì 11 agosto

3) Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti in concerto – “La vita imprevedibile delle canzoni”

posto unico: 20 euro - under 14: 10 euro

Sabato 21 agosto

4) Paolo Cevoli Show

posto unico: 15 euro - under 14: 10 euro

Martedì 24 agosto

5) Singing Musical – Da Gershin ai Queen

posto unico: 15 euro - under 14: 10 euro

Venerdì 27 agosto

6) Il paese dei campanelli - operetta

primo settore: 25 euro - secondo settore: 20 euro - under 14: 10 euro