Dalla vicina Francia: un giorno al Festival del Cinema di Cannes, tanti turisti e poche mascherine (Foto)

Dopo l’annullamento dell’anno scorso, il Festival del Cinema di Cannes è in pieno svolgimento sulla Croisette a pochi chilometri dalla nostra provincia.

Sabato scorso abbiamo fatto un ‘giro’ per Cannes, per vivere da vicino l’atmosfera del Festival tra star, curiosi, tanti fotografi e vogliamo di libertà. Dopo i lockdown e le restrizioni per il Covid, i dispositivi di protezione individuale sono davvero poco utilizzati e vedere qualcuno con la mascherina è molto difficile.

Lungomare e spiagge sono presi d’assalto e anche il distanziamento sociale è quasi inesistente mentre al Palazzo del Festival si susseguono le passerelle e le foto dei protagonisti, con all’interno le proiezioni.

Una marea di gente ha invaso la città del Festival per scorgere da vicino qualche attore importante e, sabato il nostro Tonino Bonomo ha colto l’atmosfera della giornata, mentre di fronte al ‘Palais’ si succedevano molti attori, tra cui anche Catherine Deneuve.