Sanremo: qualche ubriaco, feriti lievi e alcuni tafferugli nel bilancio dei festeggiamenti per la vittoria degli azzurri

Il bilancio della notte dei festeggiamenti per la vittoria azzurra non segnala situazioni di potenziale pericolo o interventi del 118 particolarmente complessi.

Al pronto soccorso del ‘Borea’ di Sanremo si sono presentati alcuni ragazzi che avevano alzato un po’ troppo il gomito, oltre a qualche ferito lieve e i reduci di tafferugli in centro.

Il racconto della nottata, quindi, riporta di numeri tutto sommato contenuti rispetto alla folla che ieri sera ha invaso via Roma e piazza Colombo dopo il rigore parato da Gigio Donnarumma.

Grandi protagonisti sono stati soprattutto i giovani che hanno invaso le strade di Sanremo sui motorini e sulle auto, con fumogeni e torce per illuminare la città a 15 anni dal delirio per la vittoria del Mondiale 2006.

Due generazioni di giovani che hanno avuto modo di unirsi, senza divisione alcuna, per festeggiare una vittoria di tutti. E oggi, dopo tutto quello che l'Italia ha passato, il gusto della festa è ancora più dolce.





Guarda le immagini della festa cliccando QUI.