Alla fine prevale la festa e, almeno per ora, non si registrano danni o feriti, al termine di una notte straordinaria, iniziata pochi minuti prima della mezzanotte, quando Donnarumma ha negato il gol al quinto rigore dell'Inghilterra.

La sofferenza è sfociata in un urlo univoco, che ha visto anche la nostra provincia gioire come non accadeva dal 2006, quando Cannavaro e compagni alzarono la Coppa del Mondo a Berlino.

Nella gallery le foto di Tonino Bonomo