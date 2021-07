Bussana Vecchia in lutto: è morto di Clem Pozzali, storico abitante del 'villaggio'

Bussana Vecchia è in lutto per la morte di Clem Pozzali, una delle colonne del 'villaggio'.

In ospedale a causa di una crisi respiratoria, è stato colto da un arresto cardiaco.

In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio sulle pagine social del paese dove Clem Pozzali è ricordato come uno dei primi abitanti, un hippie della 'vecchia scuola'.

A Bussana Vecchia aveva un negozio di bigiotteria e gioielli, alternava la sua vita tra l'Italia e l'Asia.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto all'interno di una piccola comunità che, giustamente, 'coccola' chi le ha voluto bene e ha contribuito a scriverne la storia.