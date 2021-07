Bajardo: doppia ordinanza di non potabilità dell'acqua, in frazione Berzi e alla Fonte Fontana Vecchia

Dopo i risultati dei campionamenti dell'acqua prelevati sugli acquedotti comunali il 17 giugno scorso, che hanno rilevato la carenza di cloro sull'acqua prelevata nel Comune di Bajardo alla Fonte Fontana Vecchia e dell’acquedotto comunale in Frazione Berzi (piazza della Chiesa), il Sindaco del piccolo comune dell’entroterra, ha emanato due ordinanze di non potabilità dell’acqua.

In entrambi i casi, a tutela della salute pubblica, l'utilizzo dell'acqua è consentito esclusivamente previa bollitura, fino a quando il Comune non avrà individuato le cause del superamento dei valori dei parametri rilevati.