Ventimiglia: lavori di manutenzione del verde ai giardini del Corsaro Nero

Non si ferma la manutenzione in città. Pulizia anche nei giardini del Corsaro Nero, leggendaria figura, emblema di Ventimiglia.

Proprio durante l'ultimo consiglio comunale, il Corsaro è stato protagonista di uno dei numerosi punti del programma in favore dello sviluppo turistico presentato dal vice sindaco Bertolucci.

L'idea è quella di lanciare un concorso nazionale chiamato 'Fumettando' a cui potranno prendere parte gli artisti del fumetto cercando di creare al contempo una connessione fra la città e quelle di Lucca e la francese Angoulême dove la corrente artistica risiede viva e apprezzata, sponsorizzata attraverso famosi festival, forte attrattiva e richiamo per amanti del genere.