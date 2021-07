Ventimiglia: a pochi giorni da 'Albintimilium Theatrum fEst' la città continua a farsi bella

Anche le città si puliscono e Ventimiglia non fa eccezione. Lavaggio e pulizia in zona centro storico, come siamo ormai abituati a vedere, gli interventi di riordino proseguono ad alto ritmo con frequenza quasi quotidiana.

Inoltre, a breve la città ospiterà l'evento 'Albintimilium Theatrum fEst', presentato proprio oggi. Una rassegna strutturata in sei appuntamenti, con spettacolo teatrale, da apprezzare nella meravigliosa cornice del teatro romano e in parte sulla via Julia Augusta.



Ogni serata sarà preceduta da un incontro in alti siti archeologici in modo da far conoscere ai visitatori tutta la corposa trama del patrimonio artistico che Ventimiglia offre. Di sicuro il richiamo di tale iniziativa sarà massiccio e l'auspicio è sicuramente il sold out. Attori del calibro di Paolo Rossi, Dario Vergassola e Amanda Sandrelli calcheranno il palco recitando i canti dell'Odissea di Omero sotto la sapiente direzione artistica di Sergio Maifredi. Si spazierà attraverso le parole dei numerosi autori che hanno voluto decantare le gesta del prode Ulisse, da Omero a Pirandello, da James Joyce a Camillo Sbarbaro. Un viaggio nel viaggio del viaggiatore per eccellenza, da non perdere assolutamente. Un modo per comprendere il passato vivendo la contemporaneità dei luoghi in cui è scolpita la storia.

Al contempo, dunque, il Comune pensa a rendere maggiormente accoglienti i luoghi e le vie.