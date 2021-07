Cervo: torna il Marebus e i posteggi si pagheranno fino alle 21 (prima le 24), ecco le novità per l'estate

Con il mese di luglio è tornato a Cervo il servizio Marebus, che sarà attivo fino al 5 settembre 2021. Sette corse al giorno, da via Steria fino a piazza Castello e ritorno con fermate su via Aurelia, Piazza Martiti della Libertà, Via II Giugno, Via Solitario delle Alpi, Piazza Castello, rotonda bypass centro storico. La prima corsa viene effettuata alle 9.50, a seguire 10.50, 12.50, 15.35, 17, 18 e 18.50. Il biglietto costa per la corsa A/R 1,50 euro, mentre l’abbonamento settimanale è di 8,00 euro.

Novità anche per quanto riguarda la situazione posteggi, con alcune modifiche deliberate dalla Giunta lo scorso 10 luglio. La fascia oraria di applicazione delle nuove tariffe sarà infatti dalle 8 alle 21 e non più fino alle 24. Sarà inoltre possibile sottoscrivere una tariffa giornaliera di 15 euro valida per le 24 ore e attivabile direttamente dalla colonnina del parcometro. Anche il parcheggio in zona foce sarà provvisto di parcometro.

"Con l’attivazione dei nuovi parcometri saranno introdotte facilità per tutti gli utenti e ci saranno più opzioni – spiega il sindaco Lina Cha – come la possibilità di pagare con il citypark o di sottoscrivere la tariffa giornaliera. L’impegno dell’amministrazione continua a procedere nella direzione di un miglioramento della viabilità e della sicurezza, anche con la videosorveglianza e la prossima installazione del sistema Pedone Sicuro per il quale inizieranno a breve i lavori di messa in posa. Gli incidenti recenti confermano la necessità di avere una strumentazione del genere, soprattutto su due rettilinei come quello della zona Porteghetto e quello centrale, nella zona del tunnel della ex stazione".