Sanremo: le cucciole Nadir e Nikita cercano casa

Queste due piccine arrivano da Benevento. Sono nate in strada, accudite da mamma randagia. Le abbiamo fatte salire a nord poiché diversamente non ce l'avrebbero fatta. Sono in stallo a Sanremo. Hanno 5 mesi, microchip, tripla sverminazione e profilassi sanitaria completa. Vanno d'accordo con cani, gatti e bambini. Sono dolcissime, future taglie contenute (la mamma è 10 kg).

Si cedono con preaffido e obbligo di sterilizzazione ad età consona.

Se interessati mandate un WhatsApp presentativo al 3295461841.