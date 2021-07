Tiro con l'Arco: bellissima giornata di sport sul campo degli arcieri San Bartolomeo

Oggi sul campo degli arcieri San Bartolomeo si è svolto il Trofeo del Sole, gara di tiro con l’arco specialità tiro alla targa valevole per la qualificazione ai campionati italiani.

"La partecipazione è stata numerosa - scrivono dalla società sportiva - con atleti da tutta la Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. Questa gara, tra i partecipanti, ha avuto l’atleta olimpionico Michele Frangilli, medaglia d’oro a squadre a Londra 2012.

Grande piacevole sorpresa per tutti è stata la visita inaspettata del presidente federale Mario Scarzella, che ci ha voluto salutare prima di partire per le olimpiadi di Tokyo.

Veniamo ai risultati degli atleti gialloblù.

Nella divisione olimpica 4 posto master per Cesare Argento.

Nella divisione compound 4 posto master per Dario Cosentino,5 per Vittorio Pasqualotto, 6 per Beppe Capalbo, che si aggiudicano il 1 posto a squadre.

1 posto per lo junior Matteo Massa.

Nell’arco nudo 1 posto senior per Lucia Lenzi, 1 posto master per Maurizio Gabrielli che stabilisce il suo personale, 2 posto per il debuttante Davide Piana che alla prima gara all’aperto ha realizzato un buon punteggio.

Il presidente della società Salvatore D’Amico ringrazia tutti i soci per la collaborazione e ringrazia tutti gli atleti per la loro presenza.

Gli arcieri San Bartolomeo vi aspettano nuovamente sul loro campo al 1 agosto per il Trofeo San Lorenzo".