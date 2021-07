Sanremo: dopo la rinascita dell’Alfano ora Biancheri ha nel mirino l’ecomostro di PortoSole “Lo butteremo giù, ci siamo vicini” (Video)

Lo ha detto due volte nella stessa sera: prima ai nostri microfoni e poi dal palco dall’Alfano, con tanto di scommessa sui suoi capelli. Alberto Biancheri ha nel mirino l’ecomostro di PortoSole e l’abbattimento sembra ora cosa concreta dopo anni di parole e carte bollate.

“Attendo con questa emozione l’immobile di PortoSole, l’ecomostro, va tolto, è una zona che deve essere riqualificata e credo che presto ci riusciremo” ha detto il sindaco Biancheri rispondendo alla nostra domanda sul prossimo nastro da tagliare in città. “Quando riuscirò a buttare giù l’ecomostro mi taglierò i capelli, ci siamo vicini perché ho una grande squadra” ha poi aggiunto dal palco.

Le parole del sindaco Alberto Biancheri

La svolta per la questione ecomostro è arrivata con l’ingresso del colosso dell’hôtellerie di lusso ‘Reuben Brothers’ che ha di fatto voluto rivedere il progetto iniziale. Da lì il nuovo abbrivio per il progetto di demolizione e ricostruzione di pari passo tra proprietà e uffici del Comune.



Il prossimo passo? L’obiettivo è quello di portare in giunta nei prossimi mesi lo schema di assetto urbanistico anche se il via ai lavori sarà ben più in là nel tempo.

L’ottimismo del sindaco Biancheri, che ora si è esposto pubblicamente senza i freni tirati, viene dalla visione di intenti comune tra la proprietà che ha voglia di investire il Comune che ha la ferma intenzione di demolire.