Manifestazione 'no border' a Ventimiglia, la netta contrarietà di Mauro Merlenghi: "Fatela a Roma!"

“Non possiamo pagare altro subendo l’ennesima manifestazione in nome della libertà ma che viene tolta ad altri. Ci risiamo in nome della libertà di manifestazione la città di Ventimiglia verrà nuovamente interessata da varie giornate per sensibilizzare l’opinione sul problema delle frontiere”. Ad intervenire sull’annunciata manifestazione dei ‘no border’ è Mauro Merlenghi (lista civica ‘Scullino Sindaco’) che continua con una serie di domande: “Ma proprio a Ventimiglia dovete farle? Ma pensate che non sappiamo quale sia il problema delle frontiere chiuse? Ma pensate che non ce ne siamo accorti? Ma veramente pensate che otterrete qualche risultato bloccando la città di Ventimiglia?”.

“Permettetemi un consiglio, se volete ottenere più risultati i tre giorni fateli a Roma presso il ministero o direttamente a Bruxelles e non al mare. Lasciateci tranquilli abbiamo già i nostri problemi! Forse non lo sapete o meglio fate finta di non saperlo ma Ventimiglia vive di commercio. Forse non lo sapete o meglio fate finta di non saperlo ma a Ventimiglia il venerdì c’è un mercato che arranca e con fatica sta attirando nuovamente clientela.. Forse non lo sapete o meglio fate finta di non saperlo che le attività hanno dovuto chiudere per le norme dettate dalla pandemia. Forse non lo sapete o fate finta di non saperlo ma abbiamo avuto anche un’alluvione".

"Capisco che la parola commercio vi disgusta – conclude Merlenghi - ma a Ventimiglia viviamo di questo e dopo tutto quello che abbiamo passato abbiamo DIRITTO a un po' di vita normale e di riprenderci”.