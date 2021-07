Taggia: doppio appuntamento per il concerto di fine anno dell'Associazione 'DoReMusica'

Si è svolto, nella suggestiva location del castello di Taggia mercoledì 7 luglio, il consueto concerto di fine anno organizzato dall’associazione culturale DoReMusica, con il patrocinio del Comune di Taggia. Nel corso di un doppio appuntamento, pomeridiano e serale al fine di rispettare il numero massimo di presenze imposto dalle normative anti-Covid, si sono alternati alcuni allievi delle classi di strumento e canto insieme ai loro insegnanti, spaziando dalla musica classica, al blues e al pop.



“Siamo molto felici di essere riusciti dopo un periodo difficile per tutti a dare un po’ di normalità ai ragazzi e di essere tornati tutti insieme a sorridere e fare musica su un palco - esordisce Mirko Schiappapietre, presidente dell’associazione -. Ringrazio tutti i miei colleghi e tutti i ragazzi che hanno tenuto duro e trovato nella musica anche un riparo da tutto ciò che ci ha circondato, pensando positivo questa sera non può che essere un nuovo punto di partenza. Un ringraziamento anche al Comune di Taggia per averci permesso l'utilizzo di questo magnifico spazio”.



“Durante l’anno tutti i ragazzi si sono impegnati aiutati dai propri insegnanti tra lezioni a distanza e in presenza, questo è giusto il premio per tutti loro - continua Claudia Murachelli, vicepresidente -. Nel lockdown abbiamo cercato di mantenere i nostri corsi attivi tra on-Line e in presenza quando possibile, continuando a credere fortemente nelle nostre attività. E proprio per questo ci saranno presto delle belle novità per il prossimo anno, presto le sveleremo”.



L’associazione culturale Doremusica si occupa, ormai da 5 anni, di corsi di strumento, canto e musica d’insieme nel territorio di Taggia con gli insegnanti Mirko Schiappapietre, Claudia Murachelli, Mauro Vero, Alessandro Rossini, Giovanni Gandolfo e Sara Mazzone.