L'ITALIA E' CAMPIONE D'EUROPA: battuta l'Inghilterra a Wembley, la festa esplode anche nella nostra provincia (Foto e Video)

Dopo 53 l’Italia è nuovamente campione d’Europa e anche la nostra provincia è in festa. La nazionale, al termine di un cammino straordinario ha coronato il sogno di tutta Italia, battendo anche i padroni di casa dell’Inghilterra.

E, proprio mentre il capitano Giorgio Chiellini sta alzando la coppa, tutta la riviera di ponente è esplosa insieme al resto d’Italia per festeggiare la vittoria che, un mese fa era difficilmente pronosticabile, tenuto anche conto degli avversari trovati dopo la vittoria nel girone.

In tutte le strade delle città nella nostra provincia è un’esplosione di tricolori, fumogeni e trombe, che hanno svegliato anche chi, magari, non è tifoso e non ha seguito la partita in televisione. La festa, ne siamo certi, andrà avanti fino a notte fonda e, da parte nostra la raccomandazione è solo quella di evitare gli eccessi e, vista la pandemia ancora in atto, anche gli assembramenti.

E’ stata comunque una grande serata di calcio e l’Italia torna così sul trono d’Europa dopo 53 anni, quando vinse a Roma contro l’allora Jugoslavia. Le ‘notti magiche’, quelle del 1990 (purtroppo strozzate dall’Argentina in semifinale) e del 2006 con la vittoria mondiale, sono tornare. Grazie azzurri.

Le immagini in diretta da Sanremo:

A Imperia il 'Cremlino' si illumina del tricolore mentre i tifosi festeggiano in piazza Dante, ma anche in altri quartieri cittadini come borgo Marina. La fontana di piazza Dante, però è off limits per i tifosi: il Comune l'ha transennata per impedire eventuali danni. Inoltre, sull'intera piazza non si può circolare in auto o moto per evitare incidenti.

Presente tra la folla anche il sindaco Claudio Scajola insieme agli assessori Antonio Gagliano e Simone Vassallo. "Una festa gioiosa, ha detto al nostro giornale Scajola, la piazza è libera per tutte le persone, senza mezzi e senza bottiglie di vetro si può festeggiare con sicurezza una bella giornata che è la ripresa dell'Italia anche attraverso la nostra squadra di calcio e Imperia l'abbiamo fatto trovare bella e illuminata col tricolore. La fontana anche è illuminata, ma per sicurezza è transennata".