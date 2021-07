Sanremo: tra gli asfalti di via Padre Semeria e un po' di incuria serve qualche intervento per la città dei fiori (Foto)

A volte basta poco, un po’ di controllo in più e maggiore collaborazione tra politica, maestranze e forze dell’ordine che segnalino le problematiche in giro per la città.

Stiamo parlando di una serie di ‘brutture’ che abbiamo notato (e fotografato) in giro per Sanremo. Il problema più grave che ci è saltato all’occhio e all’obiettivo è sicuramente quello della situazione asfalti in via Padre Semeria. Negli ultimi anni l’Amministrazione Biancheri ha messo mano più volte alle problematiche del manto della strada di accesso dall’autostrada, ma ci sono ancora alcune zone particolarmente pericolose, soprattutto per chi transita sulle due ruote.

Servirebbe un intervento deciso anche su alcuni marciapiedi della via, quasi ‘terremotati’ dalle radici dei pini marittimi. Tra le tante brutture che abbiamo trovato anche incuria in alcune aiuole, cartelli penzolanti e una pensilina della Riviera Trasporti che, in zona Foce di fronte alla Chiesa di San Rocco, sembra un ‘orto verticale’ per le erbacce che spuntano ovunque. E il cartello di divieto d'accesso vicino allo Zampillo che sembra la torre di Pisa non sta certo bene.

Piccole cose, dicevamo, ma che spesso pur essendo gocce, alla fine formano il ‘mare della bellezza’ e garantiscono che il nome di Sanremo rimanga sempre sulla bocca di tutti come città bella e accogliente.