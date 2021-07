Ospedaletti: pattino si sgancia dagli ormeggi e va alla deriva, timore per eventuali dispersi che... non ci sono

Pattino ‘fantasma’ nel mare di Ospedaletti e grande paura per alcuni stabilimenti balneari della città delle rose e per i militari della Guardia Costiera che si sono messi alla ricerca di chi si pensava potessero essere a bordo.

Verso le 13, infatti, dalla battigia in molti hanno notato il pattino che vagava in mare da solo. E’ stato dato l’allarme e i militari della Guardia Costiera hanno subito allertato gli stabilimenti balneari per capire se c’erano eventuali bagnanti che risultassero dispersi.

Fortunatamente non era così e, invece, è emerso che il pattino si era ‘sganciato’ dagli ormeggi finendo alla deriva.