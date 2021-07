Covid-19, anche oggi un solo caso positivo in provincia di Imperia dove diminuiscono le persone in sorveglianza attiva

Esattamente come ieri, sono 26 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati oggi in Liguria e uno solo è il caso in provincia di Imperia su 17.13 tamponi molecolari e 1.522 test antigienici effettuati. A Savona i nuovi positivi sono 8, 12 a Genova e 4 a La Spezia. Un solo caso non è riconducibile alla residenza in Liguria.

In provincia di Imperia, inoltre restano stabili i casi sul territorio (66) mentre cala di quattro unità il dato delle persone in sorveglianza attiva (17). Anche oggi l'ospedale 'Borea' di Sanremo resta 'Covid free' e in Liguria non si registrano decessi.

Ecco gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.400.396 (+1.713)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 409.415 (+1.522)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.596 (+26)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.378 (+17)

Casi per provincia di residenza

Imperia 66 (-)

Savona 143 (+5)

Genova 813 (+1)

La Spezia 224 (+2)

Residenti fuori regione o estero 46 (-)

Altro o in fase di verifica 86 (+8)

Totale 1.378 (+17)

Ospedalizzati: 16 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0

Asl 2 - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 7 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 4 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 160 (+21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.866 (+9)

Deceduti: 4.352 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 17 (-4)

Asl 2 - 32 (+1)

Asl 3 - 100 (-1)

Asl 4 - 38 (-1)

Asl 5 - 39 (+17)

Totale - 226 (+14)

Dati vaccinazioni 10/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.675.663

Somministrati: 1.447.476

Percentuale: 86%