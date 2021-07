CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 11 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK WIDOW – ore 17.30 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

- FINALE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO: ITALIA - INGHILTERRA - ore 21.00

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA TERRA DEI FIGLI – ore 17.20 – di Claudio Cupellini - con Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni - Drammatico/Fantascienza - "La fine della civiltà è arrivata. Non sappiamo come. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c'è più società, ogni incontro con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio verso l'ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. Solo così potrà forse scoprire i veri sentimenti del padre e un passato che non conosce…”

Voto della critica: ***

- ATLAS – ore 20.45 – di Niccolò Castelli - con Matilda De Angelis, Helmi Dridi, Nicola Perot, Irene Casagrande, Anna Manuelli - Drammatico - "Appassionata di arrampicata, Allegra è vittima di un attacco terroristico che costa la vita ai suoi amici. Annientata dal senso di colpa e dal desiderio di vendetta si ritira nella sua solitudine. I suoi cari sono impotenti. Così, per tornare a godere della vita Allegra deve intraprendere una lunga lotta contro se stessa. In questo contesto incontra Arad, un giovane rifugiato del Medio Oriente: la fiducia nel diverso rimane un difficile ostacolo…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PETER RABBIT 2 – ore 17.00 – di Will Gluck – con Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Margot Robbie, Elizabeth Debicki - Animazione - "Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande…”

Voto della critica: **

- GODZILLA VS KONG – ore 21.00 – di Adam Wingard - con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Eiza González, Jessica Henwick, Danai Gurira – Azione/Drammatico/Fantascienza - "I mitici avversari Godzilla e Kong si affrontano in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- OCCHI BLU – ore 17.20 – di Michela Cescon - con Valeria Golino, Jean-Hughes Anglade, Ivano de Matteo, Matteo Olivetti, Ludovica Skofic - Drammatico - "Roma è presa di mira da un rapinatore solitario che in sella a un maxi scooter ogni volta diverso, deruba una banca e una gioielleria dietro l’altra svicolando a grande velocità tra le strade della capitale, facendo sempre perdere le sue tracce. Il caso è nelle mani di un commissario romano verace e cinico che, non riuscendo a venirne a capo, chiederà aiuto a un suo amico parigino, detto il Francese, un ex commissario famoso per la sua perspicacia psicologica e per avere risolto decine di casi apparentemente impossibili. Tutti, tranne quello che riguarda la morte della figlia, per il cui anniversario torna in città ogni anno. Sarà lui a scoprire l’identità del rapinatore, una persona insospettabile quanto di grande intelligenza, con il quale ingaggia una sfida dalle conseguenze imprevedibili…”

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE (Vm. 14 anni) – ore 17.45 – 20.40 – di Everardo Gout con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin – Azione/Thriller - "Adela e Juan sono in fuga da un cartello della droga in Messico e trovano sollievo in un ranch in Texas. La loro pace però non durerà molto perché un gruppo di ribelli, durante la notte dello ‘Sfogo’, decide arbitrariamente di prolungare il tempo previsto dalla legge per infrangere ogni regola e dare libero sfogo alla violenza e ad azioni malvagie senza essere puniti…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BOYS – ore 17.30 – di Davide Ferrario - con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso - Commedia - "Storia di un gruppo di amici adulti uniti dal legame e dalla passione per la musica, che molti anni fa li aveva fatti incontrare. The Boys, questo il nome della band, aveva avuto un grande successo con un disco negli anni Settanta. Nella loro routine, tra vicende amorose e familiari irrompe una nuova possibilità per tornare al professionismo, ma dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi…”

Voto della critica: ***

- A QUIET PLACE II – ore 21.30 – di John Krasinski - con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou - Horror - "In seguito agli eventi mortali nella loro casa, gli Abbott devono ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l'udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia…"

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: **

- IO SONO NESSUNO – ore 21.00 – di Ilya Naishuller - con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Rza, Aleksey Serebryakov, Christopher Lloyd - Azione/Thriller - "Hutch Mansell è un tranquillo marito e padre la cui famiglia si ritiene delusa dopo non essere riuscito a difenderla durante una rapina subita in casa propria. Sebbene Hutch sia costantemente sottovalutato, le conseguenze dell'incidente innescano la sua rabbia, risvegliando istinti sopiti e guidandolo verso una brutale vendetta che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In una raffica di pugni, spari e stridore di pneumatici, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario e assicurarsi che nessuno lo giudichi mai più un ‘signor nessuno’…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- RAYA E L'ULTIMO DRAGO – ore 21.30 – di Don Hall (II), Carlos López Estrada – Animazione/Avventura/Commedia - "Molto tempo fa, nel fantastico mondo di Kumandra, umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basterà un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: **

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL CONCORSO – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Philippa Lowthorpe - con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Phyllis Logan - Commedia - "Nel 1970, a Londra, ebbe luogo il concorso di Miss Mondo, presentato dal leggendario attore comico Bob Hope. All'epoca, la selezione di Miss Mondo era il programma televisivo più seguito al mondo, con oltre cento milioni di spettatori. Sostenendo che i concorsi di bellezza fossero degradanti per le donne, il neonato Movimento di Liberazione delle Donne britannico divenne famoso da un giorno all'altro facendo irruzione sul palcoscenico e interrompendo la diretta in mondovisione della gara. Ma non fu l'unico scandalo della serata: quando il collegamento della trasmissione fu ripristinato, a conquistarsi il titolo non fu la favorita contendente svedese, bensì Miss Grenada, la prima donna nera ad essere incoronata Miss Mondo. Nel giro di poche ore, il pubblico televisivo del globo terrestre aveva assistito allo spodestamento del patriarcato dalla ribalta e al sovvertimento dell'ideale occidentale di bellezza femminile…”

Voto della critica: ***





