Grande festa ieri a Villa Ormond per gli ottimi risultati ottenuti dal Csjudo Sanremo Kumiai

Si è festeggiato ieri nel parco di Villa Ormond accanto alla palestra gli ottimi risultati ottenuti dal CSJUDO SANREMO KUMIAI nelle ultime settimane.

“A presenziare all’evento – scrivono dalla società sportiva - il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande che con la sua solita gentilezza e la sua attenzione per tutto ciò che riguarda la nostra città ha voluto omaggiare con una targa l’atleta Meluso Cristina medaglia di bronzo agli ultimi campionati nazionali di judo categoria Es B.

Il presidente Il Grande si è inoltre complimentato con Matteo Mastrorillo atleta tesserato nel club dei gemellati kumiai DRUENTO, classe 2006, che la scorsa settimana ha partecipato ad un camp collegiale a Lignano Sabbiadoro con i migliori atleti italiani per poi volare a Teplice (Repubblica Ceca) dove ha intrapreso la sua prima esperienza in campo europeo.

Nel suo breve discorso, sempre Il Grande, oltre ai complimenti per i risultati ottenuti, focalizza la sua attenzione sul grande e costante lavoro che svolge il CSJUDO SANREMO per il bene dei giovani sanremesi che si avvicinano a questa meravigliosa disciplina.

Da quasi 50 anni infatti, dopo che nel ben lontano 1972 Nino Scalzo fonda il Circolo Sportivo Judo Sanremo l’attività è sempre al top anche nonostante gli eventi pandemici che hanno dato non poche difficoltà a tutti. A testimonianza di ciò è presente anche la prima medaglia ai campionati Italiani del 1975 ottenuta da CRETA LIBERATO. Il club sanremese grazie ai tecnici Ettore Guarnaccia, Giuseppe Mastrorillo ed al presidente Scalzo Andrea e ovviamente al Istruttore Fondatore Nino Scalzo, è in grado di portare i ragazzi, come dimostrano anche gli ultimi risultati, a raggiungere ottimi livelli sia in campo nazionale che internazionale.





Tutto ciò anche grazie alla stretta collaborazione con uno dei migliori CLUB d’Italia KUMIAI DRUENTO nel quale troviamo tecnici di altissimo livello tra cui MASSIMILIANO PASCA (allenatore della NAZIONALE ITALIANA CADETTI), MARIO DEL CHIERICO, RENATO VINASSA, ANDREA COMITANGELO, MASSIMO GAMBINO e la moglie di Massimiliano nonché Istruttrice LISA PASCA”.

“Questi sodalizio - afferma ANDREA SCALZO nel suo discorso durante la festa di ieri 9 luglio - non può che fare bene a tutti, sia sotto l’aspetto tecnico con scambi di allenamenti sia sotto il profilo sociale nel quale gli atleti ed i tecnici periodicamente ai incontrano e migliorano.

Sempre il presidente del DOJO MATUZIANO afferma: “Oggi festeggiamo l’ennesima medaglia e l’apertura verso JUDO di alto livello, qualcuno qualche giorno fa mi detto ‘continua a fare madaglie’.... ed io ho risposto ‘questo è il NOSTRO obiettivo’ ma aggiunge: ”L’obiettivo più grande è far divertire i RAGAZZI seguendo una disciplina che non da distrazioni negative e insegna che i risultati arrivano solo con impegno e sacrificio altrimenti sono ‘aria fritta’.”

Aggiunge poi: ”È un onore avere a fianco a noi parte dell’amministrazione comunale come ALESSANDRO IL GRANDE, che fa vedere interesse verso i nostri giovani, oggi abbiamo la fortuna di avere nella nostra palestra gli UNICI atleti del JUDO che portano nella PROVINCIA di IMPERIA una MEDAGLIA nazionale Esordienti B ‘MELUSO CRISTINA’ e una PRESENZA in ambito EUROPEO nella categoria CADETTI ‘MATTEO MASTRORILLO’.”.