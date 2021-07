Sanremo, Artioli (Liguria Popolare) replica a Lombardi: "L'Aurelia bis è un tema troppo importante per essere svilito in polemica"

"Il tema del completamento dell’Aurelia bis in territorio sanremese è troppo importante per poter essere svilito a mero campo di confronto polemico e strumentale, come fatto in recenti dichiarazioni alla stampa del capogruppo di Fratelli di Italia di Sanremo". Lo afferma Andrea Artioli, segretario provinciale di Imperia di 'Noi con l’Italia, Liguria popolare'.

"Se infatti, condividendo la difesa di ufficio di Lombardi, prosegue Artioli, si conviene sul fatto che nel 2019 la Regione abbia inserito il tratto di Sanremo dell’Aurelia bis tra le opere da inserire nel bando di rinnovo della concessione autostradale, ciò è un falso problema perché il punto, volutamente aggirato dall’esponente locale di Fratelli di Italia, che non ha evidentemente contatti con l’esponente in giunta regionale del suo stesso partito, risiede nel mancato inserimento dell’opera tra quelle strategiche cui assegnarsi un Commissario Straordinario governativo per accelerarne iter autorizzativo ed esecutivo, con altresì corsia preferenziale sulla assegnazione dei fondi del PNRR per la loro realizzazione. La giunta regionale nella propria riunione del 26 marzo scorso, per indicare le opere cui assegnare un Commissario Straordinario, presente anche il rappresentante di Fratelli di Italia, non inseriva infatti nell’elenco il tratto sanremese dell’Aurelia bis".