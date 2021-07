Da 20 giorni c'è un cane nel torrente tra Taggia e Riva Ligure: "Posizionata gabbia di cattura, nessuno gli dia più da mangiare"

Nonostante più tentativi non è stato possibile recuperare l'animale dal carattere piuttosto schivo nei confronti dell'uomo. Diversi i tentativi effettuati e andati a vuoto, complice anche la presenza di numerose vie di fuga. Alla fine, per riuscire a interromperne la fuga e restituirlo al legittimo proprietario è stata posizionata una gabbia di cattura.

Anche questo sistema non ha dato ancora i risultati sperati: "Al momento non è stato possibile prenderlo. Sembra che il cane riesca a trovare cibo in modo alternativo. Per chiunque veda il cane nel torrente l'invito è di non portargli più da mangiare in questo modo ci sarebbero più possibilità di fermarlo e restituirlo al legittimo proprietario" - hanno spiegato le autorità.

Purtroppo non è la prima volta che accade. Un episodio analogo si è verificato l'anno scorso. In quell'occasione recuperare l'animale fu impossibile e il cane morì travolto dal torrente.