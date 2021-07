Coronavirus, un nuovo caso positivo in provincia di Imperia, 26 in tutta la Liguria

Oggi sono 26 i nuovi positivi in Liguria su 2 mila e 400 tamponi molecolari e 3.129 test antigenici eseguiti. In Asl 1 imperiese si registra solo un caso, due a Savona, sei a Genova e 14 a La Spezia. Un solo caso invece, non è riconducibile alla residenza nella nostra regione.

Nella nostra provincia inoltre, restano stabili i casi positivi rispetto a ieri (66) così come rimane senza pazienti ricoverati l'ospedale 'Borea' di Sanremo. L'unico dato in aumento invece, è quello delle persone in sorveglianza attiva (21) presso il proprio domicilio dove si registra un aumento di tre unità rispetto a ieri.

Ecco gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.398.683 (+2.400)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 407.893 (+3.129)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.570 (+26)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.361 (+16)

Casi per provincia di residenza

Imperia 66 (-)

Savona 138 (+4)

Genova 812 (+3)

La Spezia 222 (+7)

Residenti fuori regione o estero 46 (-)

Altro o in fase di verifica 78 (+6)

Totale 1.361 (+18)

Ospedalizzati: 16 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0

Asl 2 - 3 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 7 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 1 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 4 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 139 (+12)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.857 (+8)

Deceduti: 4.352 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 21 (+3)

Asl 2 - 31 (+2)

Asl 3 - 99 (+6)

Asl 4 - 39 (-11)

Asl 5 - 22 (-5)

Totale - 212 (-15)

Dati vaccinazioni 10/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.664.663

Somministrati: 1.444.782

Percentuale: 87%