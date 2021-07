Al via nuovo corso per Bagnino di Salvataggio di Aquamica e Società Nazionale di Salvamento

Aquamica e Società Nazionale di Salvamento organizzano un nuovo corso per Bagnino di Salvataggio.

Il corso si terrà direttamente in spiaggia e permetterà agli aspiranti bagnini di apprendere direttamente sul campo le tecniche di prevenzione e salvataggio. Il corso inizierà il 15 di luglio con frequenza bisettimanale ed esame finale a ottobre.

Durante il corso gli allievi apprenderanno le tecniche di salvataggio, le manovre di trasporto ed intervento in caso di necessità in incidenti acquatici, la voga col pattino, il primo soccorso con defibrillatore e l’approccio ad un traumatizzato in acqua. I futuri bagnini potranno anche specializzarsi nell’uso dell’ossigeno durante le operazioni di soccorso e nell’uso della tavola di salvataggio e del salvataggio con moto d’acqua.

Informazioni ed iscrizioni: aquamica.asd@gmail.com - 3922984850