Calcio. Al via gli open day dell'Ospedaletti, “Al campo ‘Ozenda’ nascono i calciatori del futuro”

Riparte la nuova stagione e l’Ospedaletti risponde ‘presente’ con il via agli open day per il settore giovanile: “Al campo ‘Ozenda’ nascono i calciatori del futuro e lo staff orange è pronto ad accoglierli”.



Si parte giovedì 15 con i 2010/2011 e poi: lunedì 19 i 2007/2008, venerdì 23 i 2012/2013 e martedì 27 i 2006. Gli allenamenti si svolgeranno sempre dalle 18 alle 20.

I ragazzi saranno seguiti dal responsabile tecnico del settore giovanile non agonistico, Marco Anzalone, insieme agli istruttori Ivan Miatto, Roberto Fici e Giuseppe Sangineto. Sul campo anche il team manager Paolo Ciarlo.

“E, infine, per quanto riguarda i kit forniti ai ragazzi…ci saranno delle sorprese” concludono dalla società.