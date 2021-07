Termina a Taggia l'accademia ACME’: da stasera due concerti per far tornare i giovani a esibirsi dal vivo

Si chiude a Taggia l’esperienza della accademia musicale estiva diffusa ACME’. Due concerti con questi giovani che arrivano dai licei musicali della Liguria e del Basso Piemonte. Primo appuntamento stasera, venerdì 9 prezzo la piazza della Santissima Trinità in Taggia alle ore 21, ed un ultimo concerto previsto per domani, sabato 10 luglio 2021 presso i giardini di Villa Boselli ad Arma di Taggia con la classe di ottoni che si esibirà alle ore 10:30 sono la guida del professor Fabio Fabbri.

Un progetto che vede all’organizzazione il maestro Giorgio Revelli, in qualità di direttore artistico e che si avvale di importanti collaborazioni con i professori: Mario Del Grosso (musica da camera e clavicembalo), Eleonora De Lapi (clarinetto), Maurizio Davico (flauto), Dario Bertano (chitarra), Francesco Mascardi (fiati), Daniela Cavanna (pianoforte), Michele Perrella (canto), Giorgio Revelli (organo e canto corale). Dopo tre giorni di stage trascorsi ad Imperia, chiusi con un concerto presso la concattedrale San Maurizio di Imperia, insieme al coro San Maurizio del Duomo, i ragazzi oggi affrontano l’ultima parte della loro esperienza formativa su Taggia.

L’Accademia ha trovato grande collaborazione con il Comune e con le locali Confraternite che hanno fornito tutto l’aiuto possibile a questi giovani studenti. A poche ore dal concerto su Taggia, abbiamo parlato con Giorgio Revelli della valenza di questo progetto, capace di andare oltre i confini della provincia di Imperia.

Ricordiamo, stasera il primo dei due concerti con i ragazzi dell’Accademia ACMÈ, alle 21, in piazza Santissima Trinità. In alternativa un’ulteriore prova della bravura di questi giovani talenti la si potrà avere domani mattina a villa Boselli. Per questi giovani è una opportunità attesa da tanto tempo che gli permetterà di potersi esibire dal vivo con pubblico, sempre nel pieno rispetto delle misure anti Covid.