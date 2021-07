Sanremo: le telecamere di Linea Blu a Santa Tecla, un'altra vetrina sui canali Rai per la Città dei Fiori (Foto)

Una nuova promozione per Sanremo sui canali Rai. Questa mattina poco dopo le 8 le telecamere di Linea Blu erano nella zona di Santa Tecla per una serie di riprese all'interno del forte, alla mostra sulla storia del turismo in città.

La storica trasmissione di Rai1, impegnata nella sensibilizzazione sui temi naturali e, in particolare, sul mare, ha realizzato alcune immagini anche grazie alla collaborazione di una modella che ha indossato abiti collegati alla storia del turismo in mostra al forte.

Dopo Linea Verde, anche la 'Blu' ha acceso i propri riflettori sulla Città dei Fiori portando l'attenzione sulle bellezze di zona in un periodo di grande promozione per la città e per tutta la Riviera. Ora resta solo da attendere la messa in onda.