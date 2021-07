Anche in provincia di Imperia la XXXI edizione di 'Musica nei Castelli di Liguria"

Al via il 14 luglio l’appuntamento con “Musica nei Castelli di Liguria”, una manifestazione regionale che da un trentennio, 31 per l’esattezza, offre a residenti e viandanti la possibilità di coniugare le bellezze paesaggistiche e storiche della Liguria, a momenti musicali e appuntamenti culturali di rara atmosfera.

La manifestazione, che allieterà le nostre serate fino all’11 settembre, è organizzata dall’Associazione Culturale Corelli di Savona che da sempre ha cercato di sottolineare l’eccellenza di un territorio ricco di storia e cultura, come quello ligure, attraverso il veicolo della musica e dello spettacolo.

Nata nel 1991 e giunta alla sua XXXI edizione, “Musica nei Castelli di Liguria”, che negli anni ha visto oltre 1000 spettacoli, è stata una delle prime rassegne in Italia a coinvolgere un’intera regione, coniugando la musica con le vestigia architettoniche e paesaggistiche, proponendo spettacoli di musica etnica, tradizionale, canzone d’autore e danza, tenuti da artisti italiani e stranieri, in locations di grande suggestione, simbolo e vanto della Liguria nel mondo.

Legati alla musica della tradizione delle terre del meridione d’Italia e al Mediterraneo potremo ascoltare, nei cinquecenteschi Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure, le pizziche e le tarantelle proposte dal gruppo Canto Antico; a Celle Ligure la meravigliosa voce della cantante e cantautrice Anissa Gouizi accompagnata dal talentuoso chitarrista, compositore, scrittore di musiche per spettacoli di grandi artisti come Moni Ovadia, Erri de Luca, Vergassola, David Riondino, Giovanni Seneca; e ancora il polifiatista, compositore, sperimentatore musicale Edmondo Romano, a lungo collaboratore di Aldo de Scalzi dei New Troll, che con il suo lavoro “Motus Leavus” ci intratterrà nei due concerti all’alba del 27 luglio a Chiavari e del 15 agosto alla Pineta Bottini di Celle Ligure.