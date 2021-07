Sicurezza sul lavoro nei cantieri: quali sono le figure più rilevanti?

La sicurezza sul luogo di lavoro è un fattore fondamentale: il Decreto Legislativo 81/2008 definisce con chiarezza le figure specializzate che devono garantire la sicurezza all’interno dei cantieri.

La prima figura all’interno dei cantieri: il Committente

La sicurezza sui luoghi di lavoro è innanzitutto una questione di gestione: all’interno di un cantiere, infatti, vi deve essere la massima organizzazione possibile. Per questo motivo il Decreto Legislativo 81/2008 prevede che la prima figura responsabile sia proprio il Committente, ovvero il soggetto per conto del quale vengono realizzati i lavori: egli può essere una persona fisica, nel caso di un’opera privata, oppure un soggetto giuridico quando il lavoro viene svolto per conto di un’azienda. Il Committente si assume poi numerose responsabilità, tra cui:

Nomina del CSP : il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o CSP è la figura all’interno di un cantiere che ha l’obbligo di redigere, in fase di progettazione, i documenti relativi alla sicurezza, ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’Opera (FO);

: il in fase di Progettazione o CSP è la figura all’interno di un cantiere che ha l’obbligo di redigere, in fase di progettazione, i documenti relativi alla sicurezza, ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’Opera (FO); Nomina del CSE : il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ha invece il compito di verificare l’idoneità dei lavori durante il loro svolgimento. Questo comprende diversi compiti, tra cui l’obbligo di controllare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte sia delle imprese che dei lavoratori autonomi, il compito di proporre al Committente l’interruzione dei lavori in caso di chiaro ed immediato pericolo.

: il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ha invece il compito di verificare l’idoneità dei lavori durante il loro svolgimento. Questo comprende diversi compiti, tra cui l’obbligo di controllare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte sia delle imprese che dei lavoratori autonomi, il compito di proporre al Committente l’interruzione dei lavori in caso di chiaro ed immediato pericolo. Controllo operato CSP e CSE.

Il Committente è dunque la vera prima figura responsabile all’interno dei cantieri: la nomina del CSP, del CSE e il controllo del loro operato è, infatti, un compito decisivo in quanto la presenza sul luogo di lavoro di professionisti competenti può determinare uno svolgimento sicuro dell’opera.

Figure nominate dal Committente

Se il Committente è la prima figura responsabile all’interno di un cantiere, il Responsabile dei Lavori (RdL) è certamente un altro elemento chiave per lo svolgimento dell’opera in totale sicurezza: egli, infatti, viene delegato dal Committente al fine di nominare CSP e del CSE, oltreché per la verifica in prima persona del corretto svolgimento del loro operato.

Figure nominate dall’Impresa

Un’altra figura di fondamentale importanza all’interno di un cantiere è il Preposto alla Sicurezza: secondo quanto stabilito dal Decreto-legge 81/2008, il Preposto è la figura responsabile che sovrintende all’attività lavorativa, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e verificando l’attuazione delle direttive ricevuta. La presenza di questa figura si rivela obbligatoria nel caso in cui sia prevista la presenza contemporanea di più lavoratori della stessa ditta, ma assume un ruolo fondamentale quando l’impresa svolge ruolo di affidataria o nell’ambito di cantieri di grandi dimensioni, dove i rischi sulla sicurezza aumentano.

L’impresa dovrà inoltre nominare gli addetti antincendio e addetti primo soccorso.

