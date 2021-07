Imperia, fino al 15 settembre vietato il consumo di bevande in lattine o contenitori di vetro: Scajola firma l'ordinanza

Dopo l'ordinanza che blinda al traffico Piazza Dante, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha emanato un nuovo provvedimento anti-movida 'selvaggia'.

Da domani sino al 15 settembre, compreso, dalle 20 alle 6 di tutti giorni sarà proibito il consumo, su tutto il territorio comunale, di bevande in contenitori di vetro o lattine. Gli stessi possono essere usati in modo improprio e possono anche essere dispersi nelle aree interessate dalle manifestazioni e in immediatamente adiacenti. I frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone.

Ed è per questo che per evitare situazioni di pericolo per i cittadini il primo cittadino ha emanato l'ordinanza con lo scopo di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica.