Turismo: bene la città di Imperia rispetto alla provincia, ma sono pochi i visitatori in arrivo dall'estero

I dati sui flussi turistici in Liguria pubblicati dalla Regione certificano la ripresa del turismo, settore centrale per l'economia del nostro territorio, anche se la provincia di Imperia va a passo più lento del resto della Liguria.

Per il Comune di Imperia invece il risultato di +192,77% è sopra il valore medio provinciale, ma al di sotto di quello ligure: a zavorrare la ripresa imperiese un relativamente contenuto incremento delle presenze straniere.

Non dei migliori invece i dati per il Comune di Diano Marina, fermo a un magro +51,3%, e per il vicino Comune di San Bartolomeo al Mare con un analogo +50,52%; exploit da record invece per Sanremo con un iperbolico +831,61% di presenze.

Se infatti la provincia ad aprile 2021 fa registrare un +152,19% di presenze sullo stesso mese dello scorso anno, e la Regione si attesta su un +214,58%, il Comune di Imperia si piazza fra questi due valori, sfiorando il +200%.

Scomponendo il dato salta all'occhio che questa crescita si compone di un +174,55% di turisti italiani, e di un +271,69% di stranieri, una differenza tenue se confrontata con quella di Diano Marina (+46,32% di italiani e +283,33 per gli stranieri), con quella di San Bartolomeo (+46,17% di italiani e +171,67% di stranieri) o con quella di Sanremo (+689,93% italiani e addirittura +3087,30% di stranieri).

Probabilmente uno dei fattori che più ha rallentato la ripresa del capoluogo di provincia potrebbe essere stata la relativamente contenuta ripresa degli arrivi dall'estero.