Lions Club, cambio al vertice del Distretto Leo 108 IA3 per basso Piemonte e Liguria di Ponente

Giovedì primo luglio 2021, è iniziato il nuovo anno sociale per i Leo di tutto il mondo; al vertice del Distretto Leo 108 IA3 (basso Piemonte e Liguria di Ponente) è salita la monregalese Beatrice Usseglio, assistente all'infanzia di 28 anni e membro del Leo Club Mondovi Monregalese.

Beatrice subentra alla sanremese Chiara Aprosio, che la affiancherà nel suo percorso insieme alla Vicepresidente Barbara Provera, del Leo Club Ventimiglia, e a Valentina Pilone, al suo quarto anno come chairperson del Distretto Leo 108 IA3 e socia del Lions Club Acqui Terme Host.

A completare il direttivo per l'anno sociale appena iniziato (l'anno Leo va dal primo luglio al 30 di giugno) ci saranno il segretario Francesco Toti, Leo Club Sanremo, la tesoriere Giulia Canonero, Leo Club Diano Marina, e le cerimonie Bianca Rolfo, Leo Club Bra, e Marianna Fia, Leo Club Mondovì Monregalese.

"Quelli appena trascorsi sono stati due anni duri, ma il Distretto è riuscito a dare il massimo e ad aiutare le nostre comunità durante la pandemia" dichiara Beatrice Usseglio, "Il Distretto in questi mesi si è impegnato su tante tematiche importanti, partendo dalla conservazione dell'ambiente con una rubrica settimanale, la creazione di un album da colorare, la piantumazione di alberi, fino alla creazione di un tema di sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, che ha vinto per 168 voti alla conferenza nazionale di Maggio e dal primo di luglio è diventato nazionale. Sono orgogliosa di quanto fatto in questi anni e sono certa che continueremo a farlo, ci abbiamo creduto sempre e credere nonostante è amore grande".