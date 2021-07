Sanremo: giardino Giapponese di Villa Ormond invaso da cani e bambini a discapito delle tartarughe, la segnalazione di una lettrice

"Buongiorno,

Vorremmo segnalare che nel giardino Giapponese di Villa Ormond capita spesso che in estate le persone portino il cane a fare il bagno nel laghetto, senza alcun riguardo per le tartarughe che li abitano. Sebbene sembri non avere effetti, le tartarughe invece si spaventano, scappano via, e si allontanano, mettendosi in pericolo; sono già state recuperate fino in strada. Inoltre alcuni genitori, trovano educativo far giocare i bambini nel laghetto, stuzzicando le tartarughe con bastoni e lanciando pietre. Inoltre capita spesso che le piccole costruzioni in pietra del giardino vengano smontate e distrutte…

Purtroppo ci sono anche gli incivili che lasciano le deiezioni del proprio cane in giro senza raccoglierle e soprattutto il lunedì i cestini del parco straripano di spazzatura, lasciata anche a terra. E sarebbe opportuno mettere un recinto e/a un divieto di accesso al laghetto da parte di terzi.

Il giardino botanico di Villa Ormond é un valore aggiunte alla nostra città, un bene di tutti. Cerchiamo di rispettarlo e insegnare rispetto anche ai nostri figli.

Patricia Panizzi".