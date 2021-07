Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 9 a domenica 11 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 9 LUGLIO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Presentazione del libro ‘Un Amore in Guerra’ di Graziano Consiglieri e Claudia Simone. Conduce l’incontro Daniela Cassini. Ristorante/osteria ‘La Ciotola’, Via Santo Stefano 4 nella città vecchia, info 0184 507609



18.30. Presentazione del libro ‘L’ombra di Perseo’ di Daniela Mencarelli Hofmann (ed. Le Mezzelane). Spazio antistante ‘La Fenice libri antichi e moderni’, Piazza V. Muccioli 5, info 0184 572002

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con Beatrice e Serena. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. ‘I Concerti di Villa Nobel’ (ultimo appuntamento), ‘Fiabe e giochi a 4 mani’: concerto con il giovanissimo e premiato Duo Castellano, Edoardo e Sara Castellano (pianoforte a 4 mani). In programma fiabe musicali interpretate dai grandi compositori del '900 come Ravel, Debussy, Poulenc (10 euro, gratuito per i minori di anni 18; concerto + aperitivo 30 euro). Villa Nobel, corso Cavallotti 116, prenotazione obbligatoria allo 0184 501017

20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. Per il ‘Caffè d’autore’, presentazione della guida letteraria ‘Torino di carta’ della giornalista Alessandra Chiappori. Caffetteria al Floriseum, Museo del fiore in corso Cavallotti

21.30. ‘Dalla Romagna a Rio’: concerto con Mirko Casadei e Armando Corsi. Villa Ormond, ingresso gratuito (info e prenotazioni QUI)

21.30. ‘Ina Man De Giancu!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia di teatro stabile ‘Città di Sanremo’. Piazza Borea D'Olmo, prenotazioni QUI

IMPERIA

10.00-24.00. Mercatoretrò (4ª edizione), mercato con auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. Calata Anselmi, Porto Maurizio, fino al 11 luglio, ingresso libero (più info)

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)



20.00. Per ‘Jazz in Collina’, Musica Jazz Live del ‘Good Vibes Trio’ a cura dell’Associazione ‘Alla Radice della Vita’ aps Arci. Agriturismo ‘La Quercia’, via Armanna Sup. 47 a Porto Maurizio, info e prenotazioni 349 4035334

20.45. Inaugurazione della Passeggiata Moriani con il ‘Quartetto Novecento’

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Il Parasio si tinge di Giallo’, Stefano Conti presenta il libro ‘Seguimi se vuoi’ (ed. Affinità Elettive). Piazza Pagliari ­a Borgo Parasio (prenotazione 340 6741608)



VENTIMIGLIA



21.00-22.30. ‘Venerdì sera al Museo!’: serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie dal titolo ‘Il Museo che non ti aspetti’ con visite guidate, percorsi a tema, laboratori didattici e giochi (3 euro a persona). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

12.00-24.00. ‘Festa Greca’: prodotti tipici, street food, folklore. Evento a cura dell’associazione Azzurra. Piazza Nassirya, fino all’11 luglio

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335



17.00-24.00. ‘Levà Canta’ (4ª edizione): evento di beneficenza organizzato dall’A.P.S. ‘Centro aiuto alla vita’ con raccolta fondi a favore della Casa si accoglienza ‘Miracolo della vita’ di Taggia. Parcheggio Lentisco, via San Francesco 160

21.00. ‘Frequenze 20.0 - Quando la musica è Colore’: festival internazionale di musica classica. Piazza SS Trinità (più info)

RIVA LIGURE

18.00. ‘Street Food’: Chef on the road con Tir della Musica. Piazza Ughetto, fino all’11 luglio

SANTO STEFANO AL MARE

10.00-24.00. Street Food Condiviso: 3 giorni all'insegna del Top del cibo On The Road con proposte Nazionali e Internazionali accompagnati dalle migliori Birre Artigianali + Dj Show con AkaTex e Girl Dance. Lungomare, fino all’11 luglio

12.00. Partenza delle regate della International 420 Class World Championship. Evento organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 10 luglio (info)

DIANO MARINA



21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese. (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621



21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Per ‘M&T Festival’, musica live a cura della band ‘Lambretta Ska Jazz’. Piazza Torre Santa Maria, fino all’11 luglio, ingresso gratuito, posti limitati con accesso limitato causa norme anti Covid-19 (più info)



ENTROTERRA

CIPRESSA

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530

COSTARAINERA

21.00. ‘Di Mare e d'Amore’: spettacolo di Chiara Ragnini con musiche di Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione fino ad arrivare a Joni Mitchell, Malika Ayane e molti altri artisti della scena musicale contemporanea. Piazza Vittorio Emanuele, ingresso libero



VILLA FARALDI



19.00. Escursione al tramonto nell’Anello Villa Faraldi – Toto Faraldi accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso il comune di Villa Faraldi, info 347 6006939 (più info)

FRANCIA

CANNES



9.00. Proiezioni film del 74° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 17 luglio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

CAGNES-SUR-MER

20.30. ‘Jazz allo Château 2021’: Festival Jazz con concerto del Rossitza Milevska Trio (Arpa Jazz). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)



JUAN-LES-PINS

20.30. 60° Jazz a Juan 2021 (Festival jazz): concerti di Kenny Barron "All Star Quartet" + Avishai Cohen Trio. Pinete Gould, fino al 20 luglio

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

19.00-22.00. Meeting Internazionale di Atletica leggera Herculis EBS, Wanda Diamond League 2021, a cura della Federazione Monegasca di Atletica Leggera. Stadio Louis II (il programma a questo link)

21.30. Per la 51ª edizione del Teatro del Fort Antoine, proiezione del film ‘Prova d'orchestra’ di Federico Fellini del 1979. A cura della Fondazione Prince Pierre in collaborazione con l'Istituto audiovisivo di Monaco. Fort Antoine (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

SABATO 10 LUGLIO

SANREMO

9.30. Escursione da San Romolo al Monte Caggio accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

14.00-20.00. ‘Un mare di Bollicine’: due giorni di degustazioni, Masterclass e incontri con le migliori bollicine italiane. Banchi di assaggio con Sommelier esperti che faranno conoscere le cantine, i vitigni e le peculiarità di ogni prodotto, illustrando le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini selezionati. Terrazza della Canottieri Sanremo, ingressi scaglionati per fasce orarie, prenotazioni al numero 340-6725632 oppure QUI

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l’autore’, presentazione del libro ‘I Pionieri del Football Ponentino’ di Gerson Maceri. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con il ‘Doralice duet’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Concerto dei ’Blucobalto - Negramaro Tribute’. Piazza Borea D'Olmo, prenotazioni QUI

21.00. Concerto di Marco Masini al Roof Garden del Casinò (cena + spettacolo 100 euro). Info e prenotazioni e informazioni allo 0184 595266

IMPERIA

9.00-24.00. Mercatoretrò (4ª edizione), mercato con auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. Calata Anselmi, Porto Maurizio, fino al 11 luglio, ingresso libero (più info)

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)



19.30. ‘Songwriters Night’: serata musicale con Niko, Geddo e Chiara Ragnini + Palco Aperto. Evento a cura dell'Associazione Imperia Musicale. Bar 11 di piazza De Amicis, ingresso libero (info)

21.00. 'Musica organistica del XVIII e XIX secolo': Concerto d'organo del M° Stefano Pellini a cura dell’Associazione Culturale Musicale Nardini. Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Torrazza, ingresso gratuito (più info)



21.00. ‘Giraparasio’: visita guidata serale a cura del Circolo Parasio di Imperia. Ritrovo sul sagrato della Basilica di San Maurizio, info e prenotazioni 331 6992009



21.00. ‘...e rilucevan le stelle: Musiche dal Mondo’: concerto con il Soprano Angelica Cirillo e Ensemble Musicale Belle Epoque. Piazza Chiesa Vecchia a Borgo Parasio

VENTIMIGLIA

21.30. Per la rassegna ‘HanburycheSpettacolo!’, concerto d’estate ‘Dallo Swing alla Bossa nova alla Canzone d'autore' con il ‘Trio MaMiMau’ formato da Marisa Fagnani (voce e chitarra), Mirco Rebaudo (saxofono e clarinetto), Mauro Parr1nello (contrabbasso). Ospite della serate Alassimo Dal Prà (pianoforte). Giardini Botanici ‘Hanbury’, Corso Montecarlo 43 (12 euro), info e prenotazioni 338 6273449

BORDIGHERA



9.00-20.35. ‘Summr Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. Serata di balletto a cura della Scuola di Danza Il Cigno Nero di Vallecrosia con brani tratti dal repertorio classico (10 euro, 7 euro ridotti fino a 10 anni). Giardini Lowe, info e prenotazioni 328 5905312

OSPEDALETTI

12.00-24.00. ‘Festa Greca’: prodotti tipici, street food, folklore. Evento a cura dell’associazione Azzurra. Piazza Nassirya, fino all’11 luglio

TAGGIA ARMA

10.00. ‘Frequenze 20.0 - Quando la musica è Colore’: festival internazionale di musica classica. Giardini di Villa Boselli (più info)

21.15. Rievocazione storica e proiezioni cinematografiche all’aperto. A cura del Comitato Festeggiamenti San Benedetto di Taggia. Piazza Cavour

RIVA LIGURE

10.00. ‘Street Food’: Chef on the road con Tir della Musica. Piazza Ughetto, fino all’11 luglio

SANTO STEFANO AL MARE

10.00-24.00. Street Food Condiviso: 3 giorni all'insegna del Top del cibo On The Road con proposte Nazionali e Internazionali accompagnati dalle migliori Birre Artigianali + Music Live Show con i Senza Ali-Bi, Tributo a Vasco Rossi. Lungomare, fino all’11 luglio

12.00. Partenza delle regate della International 420 Class World Championship (ultimo giorno). Evento organizzato dallo Yacht Club di Sanremo (cerimonia di premiazione alle h 20). Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai (info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la 18a Rassegna Teatrale 2021 ‘L'Albero in... Prosa’, ‘Good Morning Blues’, ‘Chi mi manca sei Tu’: omaggio a Rino Gaetano con Marco Morandi e Claudia Campagnola. Spettacolo scitto e diretto da Toni Fornari. Porto Comunale di San Lorenzo al Mare, Circolo Nautico ‘I Delfini’, info e prenotazioni 347 7302028

DIANO MARINA



19.30. Intrattenimento musicale a cura di Mr Bricks & the Rubble. ‘Il Ballo di Gorleri’. Strada Diano Gorleri 7 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Per ‘M&T Festival’, musica live a cura della band ‘Beatbox’. Piazza Torre Santa Maria, fino all’11 luglio, ingresso gratuito, posti limitati con accesso limitato causa norme anti Covid-19 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CASTEL VITTORIO

20.00. Cena con le Stelle con Tour della Via Lattea a cura dell’associazione ‘Stellaria’ (cena dalle ore 20, osservazioni dalle ore 22. Agriturismo ‘Il Rifugio a Colle Langan, prenotazione obbligatoria QUI



DIANO CASTELLO

21.00. ‘Sorrisi lirici a Diano Castello – Memorial Enzo Dara’: spettacolo-concerto ‘Tra basso e baritono… duetti buffi vietati ai tenori’ con il basso Nicholas Tagliatini ed il baritono Giorgio Valerio accompagnati dal M° Alberto Perfetti. Vove recitante l’attore Jacopo Marchisio. Teatro Concordia, ingresso gratuito, prenotazioni via whatsapp (377 1330891)



DOLCEDO



21.00. Concerto di Samuele Ariatta all’organo Lingiardi del 1862. Musiche di G.B. Fasolo, B. Galuppi, J. Elias, Anonimi del sec. XVIII, J. Stanley, G. Young, J. Pieterszoon Swellinck, H. Purcell. Chiesa di San Tommaso Aspostolo

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

CANNES



8.30. Proiezioni film del 74° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 17 luglio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

JUAN-LES-PINS

20.30. 60° Jazz a Juan 2021 (Festival jazz): concerti di - Eric Legnini "Six Strings Under" + Melody Gardot e l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo. Pinete Gould, fino al 20 luglio

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE



10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)



DOMENICA 11 LUGLIO

SANREMO



9.00. ITF Senior S400 ‘Città di Sanremo’: competizione sportiva al Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 17 luglio

14.00-20.00. ‘Un mare di Bollicine’: due giorni di degustazioni, Masterclass e incontri con le migliori bollicine italiane. Banchi di assaggio con Sommelier esperti che faranno conoscere le cantine, i vitigni e le peculiarità di ogni prodotto, illustrando le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini selezionati. Terrazza della Canottieri Sanremo, ingressi scaglionati per fasce orarie, prenotazioni al numero 340-6725632 oppure QUI

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Um a zero trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Proiezione su grande schermo della finale degli Europei di Calcio (9 euro, ridotto 7 euro). Teatro Ariston

IMPERIA

8.00-15.00. Mercatino per le vie e piazze di Oneglia

9.00-20.00. Mercatoretrò (ultimo giorno della 4ª edizione), mercato con auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. Calata Anselmi, Porto Maurizio, ingresso libero (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

BORDIGHERA



8.30-20.45. ‘Summr Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passegiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



21.30. ‘Le Quattro Stagioni e l’Estro Poetico di Antonio Vivaldi’: esecuzione a cura del quartetto ‘Gli ArchInsoliti’ composto da Cristina Silvestro, Vincenzo Città (violini), Wynneford Potter (viola), Giancarlo Bacchi (contrabbasso). Con gli attori del Teatro dell’Albero Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

12.00-24.00. ‘Festa Greca’ (ultimo giorno): prodotti tipici, street food, folklore. Evento a cura dell’associazione Azzurra. Piazza Nassirya

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. Botteghe artigiane - Artigianato affari. Via Boselli, via Cornice e via Colombo

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

10.00. ‘Street Food’ (ultimo giorno): Chef on the road con Tir della Musica. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-24.00. Street Food Condiviso: ultimo giorno con il Top del cibo On The Road con proposte Nazionali e Internazionali accompagnati dalle migliori Birre Artigianali + Finale del Campionato Europeo di Calcio su grande scherno. Lungomare

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Per ‘M&T Festival’ (ultimo giorno), musica live a cura della ‘Aldo De Scalzi Band’. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito, posti limitati con accesso limitato causa norme anti Covid-19 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)



CERIANA

10.00-17.30. Mercatino di usato e artigianato in piazza Marconi

DOLCEACQUA

10.00-12.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)

11.00-17.00. ‘Cin Cin al Castello’ con i vini DOP della Liguria. Evento a cura della Cooperativa Omnia in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Liguria (6 euro ingresso, 3 euro degustazione). Castello dei Doria, info 337 1004228

LUCINASCO

21.30.‘I Concerti sul lago’: concerto del ‘Duo Deva’ formato da Marcello Repola (Vibrafono), Angelo Vacca (Chitarra Elettrica). Tributo al Jazz di R.Towner, G.Burton, B.Evans, C.Corca. Parco di Santo Stefano, ingresso libero (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘Caso Voronoff. Tutta la verità sull'uomo scimmia’ (All Around). L'Autore Francesco Basso dialoga con Pamela Pepiciello e Giacomo Lantrua. Piazza Aia Capponi

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Escursione da Case Fascei a Monte Monega con itinerario ad anello alla scoperta della civiltà delle malghe, le tradizioni dell’alpeggio e della transumanza sulle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso parcheggio all’ingresso di Montegrosso Pian Latte, info 347 6006939 (più info)

15.00-19.30. ‘Montegrosso si racconta’: pomeriggio culturale con visita del borgo alla scoperta della sua storia e della sua cultura + visita ai siti di interesse del paese. Al termine, degustazione di prodotti tipici locali con le Aziende ed Attività del borgo, con possibilità di acquisto. Prenotazione obbligatoria al 391 7929389 (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

PIGNA

9.00. Passeggiata di circa 6 km alla scoperta delle nostre montagne e del miele in collaborazione con l’apicoltura Chamalou e la guida tecnico ambientale Valentina (costo compreso il pranzo 25 euro). Ritrovo e partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta, obbligatoria la prenotazione, info 393 59 34 893 (più info)

PORNASSIO

9.30. Escursione sa San Bernardo D’Armo al Monte Armetta accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo nel piazzale di Colle di Nava oppure alle 8.45 ad Imperia Oneglia Piazza Dante (lato mare fermata autobus), info 338 1375423 (più info)

REZZO



16.00. Presentazione del libro ‘Meditazione del freddo – Metodo Kipewa’ di G. Di Costanzo presso i giardini La Pagoda. A seguire lezione di meditazione del freddo

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

FRANCIA



8.30. Proiezioni film del 74° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 17 luglio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

JUAN-LES-PINS

20.30. 60° Jazz a Juan 2021 (Festival jazz): concerti di Kenny Garrett + Jazz Lincoln Center con Wynton Marsalis. Pinete Gould, fino al 20 luglio

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. Per il 16° Festival Internazionale, concerto d’Organo con Béatrice Piertot e Yannick Merlin, organo a 4 mani. A cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)





