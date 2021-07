Sanremese Calcio: gli Open Day arrivano sulla riviera del Ponente Ligure, biancoazzurri alla ricerca di giovani talenti

Approdano in Liguria gli Open Day gratuiti della Sanremese Calcio, alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio organico. Gli osservatori della società guidata dal nuovo presidente Alessandro Masu saranno presenti il 13, 14 e 15, il 20, 21 e 22 e il 27, 28 e 29 luglio allo Stadio Comunale di Sanremo.

L'obiettivo di questi giorni è la promozione del calcio giovanile in Liguria realizzato in sinergia con diverse scuole calcio che da tempo svolgono un importante lavoro di inclusione sportiva nel territorio. I Protagonisti dell'Open Day saranno i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di diverse classi d'età per le annate dal 2009 al 2016.

Alla guida degli Open Day il nuovo responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano con il suo staff di allenatori federali e con la partecipazione speciale nei primi giorni di Natalino Fossati, ex bandiera di Toro, Genoa e Sampdoria, allenatore professionista e direttore di diversi camp di calcio in tutta Italia.

“Siamo davvero orgogliosi di far ripartire il settore giovanile della Sanremese in questo importante progetto di scouting e condivisione dei valori sociali dello sport – sottolinea Alessandro Masu, presidente Sanremese Calcio – per noi questi sono i gol più belli: i momenti di incontro con il vivaio e le famiglie”. Per informazioni: 348.642057 o settoregiovanile@sanremese.it.