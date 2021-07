Pallanuoto: sabato prossimo gara 1 della finale playoff per andare in A2, la Rari Imperia a Genova

E' arrivato il momento delle finali playoff di Serie B e la Rari Nantes Imperia è attesa dalla Locatelli. Gara 1 si disputerà sabato alle 19.30, alla piscina 'Sciorba' di Genova. L'incontro sarà diretto dagli arbitri Thomas Pagani Lambri e Mattia Bernini con delega affidata a Valter Trovò.

La contesa tra le due squadre, che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva', sarà la terza in questa stagione dopo che si sono già incontrate nel girone 1. Per la sfida, Mister Fratoni ha convocato i seguenti tredici giocatori: Andrea Somà (Cap); Filippo Agostini (Portiere), Federico Merano (Portiere), Giacomo Fratoni, Samuele Barla, Jacopo Brignolo, Riccardo Gandini, Pietro Cipriani, Giacomo Lengueglia, Filippo Corio, Filippo Taramasco, Filippo Rocchi, Davide Cesini.