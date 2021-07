Imperia: stasera al palasalute vaccinazioni contro il Covid senza prenotazione

Questa sera dalle 20 alle 24 anche in provincia di Imperia scatterà la 'Notte vaccinale'. Come spiegato da ASL 1 Imperiese, tutti i residenti in provincia di Imperia che non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19, potranno ricevere il vaccino Pfizer recandosi senza appuntamento presso il Palasalute di Imperia.