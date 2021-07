Ritorna l'appuntamento con le spettacolari cene del Pico de Gallo. Questa sera gli ospiti saranno potranno emozionarsi con lo show del mentalista e illusionista Lyon Harvey.

Appuntamento dalle 19 con l'aperitivo in spiaggia, a seguire la cena.

E non dimenticate che il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere in spiaggia per deliziare il vostro palato.

Per info e prenotazioni: 0184 574345.