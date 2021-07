Coronavirus: lieve calo dei contagi quest'oggi in Liguria, oggi sono 16 dei quali uno solo nella nostra provincia

Numeri anche oggi stazionari nel classico bollettino quotidiano sul Covid-19. Tasso di positività sempre attorno allo 0,5% e lieve calo dei contagiati in Liguria.

Sono 16 i nuovi positivi, a fronte di 2.811 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.189 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 175,68 pari allo 0,56%.

Nella nostra provincia registriamo un solo nuovo contagio, rispetto ai 5 del savonese, 7 a Genova e 3 a Spezia. Anche oggi nessun morto in tutta la regione e ricoverati che rimangono stazionari in ospedale.

Tamponi processati con test molecolare: 1.394.034 (+2.811)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 402.393 (+2.189)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.527 (+16)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.337 (+13)

Casi per provincia di residenza

Imperia 69 (+1)

Savona 137 (+5)

Genova 802 (+6)

La Spezia 211 (-)

Residenti fuori regione o estero 46 (-1)

Altro o in fase di verifica 72 (+2)

Totale 1.337 (+13)

Ospedalizzati: 18 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 0

Asl 2 - 4 (-); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 7 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 120 (+15)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.838 (+3)

Deceduti: 4.352 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 19 (+1)

Asl 2 - 25 (-5)

Asl 3 - 10 (+14)

Asl 4 - 60 (+1)

Asl 5 - 33 (+4)

Totale - 237 (+15)