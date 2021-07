Coronavirus, Imperia, al Palasalute la prima 'Open night' con accesso libero. Falco (Asl 1): "Vaccino unica arma per un autunno più sereno" (Foto e video)

Ha preso il via questa sera alle 20 al Palasalute di Imperia la prima 'Open night' con accesso libero, senza prenotazione, organizzata da Regione Liguria in sinergia con l'Asl 1 per la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid (Pfizer) con il richiamo a 21 giorni. Per gli over 60 è anche disponibile l'opzione di ricevere il vaccino monodose Johnson and Johnson.

L'iniziativa si svolge in contemporanea con le altre province liguri ed in particolare, secondo il programma stilato dalla Regione, oltre al Palasalute di Imperia anche al Palacrociere di Savona (Asl2), all’hub della Fiera di Genova (Asl3), all’hub San Francesco di Chiavari (Asl4) e all’ex Fitram della Spezia (Asl5).

Lo scopo della serata è quello di sollecitare chi ancora non ha prenotato il vaccino affinché possa ricevere la prima dose con la certezza del richiamo a 21 giorni, quindi entro la fine di luglio.

Ad Imperia era presente il dg dell'Asl 1, Silvio Falco, il quale ha dichiarato che "questa apertura notturna straordinaria ha il significato di sensibilizzare ancora le fasce di popolazione colpite dalla pandemia dopo quelle più vulnerabili e anziane, sulle quali abbiamo ampi spazi di miglioramento in termini di copertura vaccinale. Alle persone che sono ancora scettiche direi che il vaccino in questo momento è l'unica arma che abbiamo per arginare il virus e prepararci a un autunno un po' più sereno dello scorso anno".

Le iniziative messe in campo da Regione Liguria, Alisa e le varie Asl sul fronte della vaccinazione anti-covid, però non terminano qua. Nella nostra provincia nel weekend si svolgeranno gli 'open day' ed in particolare venerdì e sabato al Palabigauda di Camporosso, dalle 8 alle 18, e sabato 10 e domenica 11 al Palasalute di Imperia sempre dalle 8 alle 18.