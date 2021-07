Bordighera: atti vandalici dopo la vittoria dell'Italia, anche grazie ai cittadini individuato uno dei responsabili

E' stato individuato un primo responsabile degli atti di vandalismo avvenuti a Bordighera nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi in occasione della vittoria dell'Italia contro la Spagna in semifinale agli Europei. Come in altre occasioni, l'azione della Polizia Municipale e il sistema di videosorveglianza hanno permesso di identificare uno dei soggetti che hanno danneggiato gli arredi nel centro città.

Fondamentale anche la collaborazione di molti cittadini che di fronte a questo grave episodio hanno inviato al Comando le immagini riprese con i propri smartphone dando un importante contributo alle indagini, ancora in corso. “Comprendo l’entusiasmo e la gioia, ma non possiamo tollerare episodi di questo genere né contro la città né contro i beni privati" - dice seccamente Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera.

"Concentreremo le nostre risorse nella ricerca degli altri responsabili e nella prevenzione in vista della prossima finale e comunque per tutta la stagione estiva. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che stanno collaborando alle indagini" - ha concluso il primo cittadino. ​