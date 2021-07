Sanremo: terminata la tre giorni di festeggiamenti 'ridotti' per la Parrocchia di San Siro

Dopo tre giorni di riflessioni e meditazioni e piccoli momenti di fraternità, la Parrocchia di San Siro, la cattedrale della città di Sanremo, ha concluso i propri festeggiamenti patronali. Tema di quest'anno: "Alle radici della comunità cristiana: catechesi, liturgia e carità per vivere insieme la Parrocchia".



Rispetto agli altri anni, a causa delle attuali restrizioni per la pandemia, è stata una festa patronale decisamente più snella e costituita essenzialmente dai momenti liturgici, senza le iniziative che nel tempo avevano fatto diventare la festa della Parrocchia di San Siro un appuntamento atteso per tutta la città. Ieri sera la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta.



Durante la Messa in Basilica il parroco don Nicolas ha consegnato la targa di "parrocchiano dell'anno" alle Suore della Famiglia Emmaus e la Famija Sanremasca ha offerto le "mescie" un'antica tradizione a ricordo delle decime per il sostentamento dei canonici e per il decoro della Chiesa. Al termine della Celebrazione, la comunità parrocchiale si è radunata in piazza San Siro intorno al "fughetto de San Scì" e il suono delle campane di San Siro ha poi decretato la conclusione di questi particolari festeggiamenti 2021.