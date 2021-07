Sanremo riabbraccia il suo auditorium ‘Alfano’: taglio del nastro e concerto della Sinfonica per il giorno tanto atteso (Foto e Video)

Chi è nato nel giorno della prima picconata ora sta per prendere la patente. Chi è nato il giorno dell’ultimo concerto sta per compiere 22 anni. Basta questo a far capire quanto lunga e travagliata sia stata la storia recente dell’auditorium ‘Franco Alfano’, splendido teatro a cielo aperto, potenziale perla culturale della città, fermo tra contenziosi e carte bollate per quasi 18 anni. Tanti gli stop ai lavori, in mezzo anche un cambio di impresa e una lunga causa. Ma oggi è solo il giorno della festa.

Il taglio del nastro arriva come una liberazione e l’emozione è palese negli occhi di chi oggi apre le porte dell’anfiteatro con vista sul mare. L'Orchestra Sinfonica per la grande serata ha preparato un programma d'eccezione con quell'anima pop che tanto attiene alla Città dei Fiori e della Musica. Risuoneranno le note dei successi di Frank Sinatra, ma non mancherà il doveroso omaggio a Raffaella Carrà.