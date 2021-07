Diano Marina: taglio ‘nduja record in occasione della finale campionato italiano di Pizza Tour 2021

In occasione della finale del Campionato Italiano Pizza in Tour 2021, che si è svolta nei giorni scorsi presso la scuola di cucina “O sole mio “di Diano Marina, diretta dallo chef Giuseppe Colletti, è stata portata in esposizione e degustazione una straordinaria ‘Nduja dal peso di oltre 20 kg realizzata dalla Ditta Solmeu di Polistena in provincia di Reggio Calabria di consistenza morbida e dal gusto particolarmente delicato.

Questo salume tipico calabrese viene preparato con le parti grasse del maiale, con l'aggiunta di peperoncino piccante e insaccato in un budello cucito mano. Considerata un tempo un piatto povero, nato per utilizzare gli scarti delle carni del maiale, oggi la ‘nduja è presente in molte preparazioni gourmet e utilizzata in diversi modi: spalmata su fette di pane abbrustolito, come soffritto per i sughi di carne o al pomodoro, insieme con formaggi semi-stagionati o aggiunta alle frittate. Durante la finale del campionato di Pizza tour, l’nduja servita da Antonio Versace, instancabile promotore dei prodotti calabresi in provincia di Imperia, è stata usata anche farcire la pizza, dopo il taglio fatto dal presidente della giuria, Luciano Sorbillo.

I prodotti tipici calabresi, non solo salumi, ma anche formaggi, paste secche, liquori e dolci possono essere acquistati a Ventimiglia presso “I Tipici Gusti” in via Garibaldi 3/a telefono 380.2552638