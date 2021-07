Ventimiglia: nuovo porto turistico, un lettore plaude all'opera ma solleva dubbi su quello che succede in città

"Egregio signor Direttore,

ho 56 anni e sono nato a Ventimiglia dove ho vissuto per 50 anni. Sono legato alla mia città e mi tengo informato delle vicissitudini che la riguardano leggendo le notizie che pubblicate.

Alcuni fatti disdicevoli, giorno dopo giorno, ne stanno rovinando l’immagine che è sempre più vicina alle definizioni di invivibile per i suoi cittadini e intollerante nei confronti di coloro non lo sono. Questo quadro non le appartiene.

Da quando ho memoria, sento parlare del porto di Ventimiglia e adesso ho avuto il piacere di vederlo realizzato. Credo di poter dire che tutti i cittadini ne siano soddisfatti, sia per come è stato concepito che per la sua concreta realizzazione. Rappresenta un bel biglietto da visita per la città e, per chi accede via mare, anche per la nostra regione.

A buona ragione gli amministratori che si sono alternati negli anni, fin da quando tutto era solo un ‘pensiero’ a quando si è trasformato in realtà, ne sono orgogliosi e ognuno cerca di evidenziare un proprio contributo profuso per portare a compimento l’opera.

A tutti coloro che reclamano di salire sul carro del vincitore in quanto ‘…se non fosse stato per me…’ oppure ‘…è grazie a me se…’ chiedo se quando sono intervenuti per realizzare questo gioiello hanno anche pianificato qualcosa per quello che sarà visto da chi varcherà l’uscita pedonale del porto.

Mi permetto di ricordare che, mentre per realizzare l’opera si è potuto anche temporeggiare, ciò che succede nel centro di Ventimiglia non lo concede.

Antonio Longordo".