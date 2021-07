Pallavolo: nel savonese otto squadre ancora in corsa per lo scudetto Under 15 maschile

Saranno decisive le prime quattro sfide odierne, in programma alle ore 9 e 11 al Palaravizza di Alassio e al PalaLeca di Albenga per definire le semifinaliste della Finale Nazionale Giovanile Crai Undet 15 maschile, evento che andrà a conclusione nella mattinata di domani.

Alla final four per il titolo accederà infatti la prima classificata di ciascun raggruppamento, mentre le seconde andranno a scontrarsi per le posizioni dalla 5a all’8a e le terze lotteranno per i posti dal 9° al 12°. Nel pomeriggio odierno (semifinali per le varie posizioni alle 15.30 e 17.30) la competizione andrà avanti su tre impianti, con l’ingresso in scena anche del Palasport di Andora. Nel tardo pomeriggio si conosceranno dunque i nomi delle due squadre che si contenderanno lo scudetto di categoria.

La finalissima di domani avrà luogo intorno alle 11 presso il Palaravizza di Alassio e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Albenga ospiterà le finali 5/8°, Andora i match per i posti dal 9° al 12°. Sotto la situazione dei quattro gironi dopo la 1a giornata di gare (8 incontri).

Gruppo A

Risultati di ieri: Diavoli Rosa Brugherio-Saturnia Roomy Catania 3-0; Lube Civitanova.Roomy Catania 3-2.

Classifica: Diavoli Rosa 3; Lube Civitanova 2; Roomy Catania 1.

Da giocare: Brugherio-Civitanova.

Gruppo B

Risultai di ieri: Invicta Grosseto-Sck Eur Roma 3-2; Sck Roma-Impavida Ortona 3-0.

Classifica: Roma 4; Grosseto 2; Ortona 0.

Da giocare: Grosseto-Ortona.

Gruppo C

Risultati di ieri: Treviso-Meta Napoli 3-0, Trentino Trento-Meta 3-0.

Classifica: Treviso e Trento 3; Napoli 0

Da giocare: Treviso-Trento.

Gruppo D

Risultati: Matervolley Castellana Grotte-Parella Torino 3-2; Aduna Padova-Parella 3-2.

Classifica: Castellana, Torino e Padova 2.

Da giocare: Castellana-Padova.

La kermesse è organizzata dalla Fipav Liguria, con il patrocinio della Regione Liguria e la collaborazione di Comuni di Alassio, Albenga e Andora, della Gesco srl Alassio e delle società Alassio Volley, Pallavolo Albenga e Gabbiano Andora. Il sito di riferimento è www.finalivolleycrai.it (sezione Under 15M), con live scoring di tutte le partite.