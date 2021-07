Ottimi risultati per gli atleti della Canottieri Sanremo alla ‘Gara Internazionale di velocità’ ad Auronzo di Cadore (Foto)

Si riconferma una squadra con la ‘S’ maiuscola quella della Canottieri Sanremo che, dopo i successi portati a casa lo scorso mese a Castel Gandolfo, è scesa in acqua ad Auronzo di Cadore, per disputare una delle gare più importanti e difficili dell'anno: la 40a edizione della ‘Gara Internazionale di velocità’, nella splendida location che ospiterà i Mondiali del 2023.

Oltre 50 società provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, hanno fatto scendere in acqua i loro atleti migliori, a contendersi il podio con gli equipaggi della Nazionale Italiana Under 16. Nonostante le difficoltà delle tre ventose giornate, dove le correnti rendevano difficile mantenere l'equilibrio, la squadra matuziana è salita sul podio, o lo ha sfiorato, con tutti i suoi ragazzi, arrivando 13a nella classifica generale.

Presente anche l'atleta di paracanoa, Amanda Embriaco, che si è messa alla prova gareggiando anche nella categoria ‘normo’, e che porta a casa un ottimo argento combattuto fino all'ultimo contro una delle più forti atlete di paracanoa del momento, confermando che la sua condizione fisica è in costante miglioramento. La competizione, che permetteva equipaggi misti, ha dato la possibilità agli atleti matuziani Senior di gareggiare col loro vecchio compagno di squadra, Luca Della Chiesa, passato alla Aniene di Roma per motivi di studio Universitario. Sono così saliti sul terzo gradino del podio nella distanza dei 1000 metri Simone Grossi Bianchi, Luca Sparneri e Lorenzo Mauro (quest'ultimo Junior).

Doppietta per il collaudatissimo equipaggio del K4 Junior di Samuele Siciliano, Alessandro Martini, Lorenzo Dragoni e Lorenzo Mauro, che hanno stupito battendo sui 200 metri ben due equipaggi della Nazionale, conquistando l'argento a soli 16 centesimi di secondo dai primi, ed il bronzo nei 500 metri. Podio sfiorato per il k4 femminile di Ilaria Vacondio, Alice Rolfo, Camilla Pompili, Beatrice Pignotti, ottavo posto in finale sui 200mt per il K2 sempre in crescita di Federico Simonetti e Loris De Faveri, ed ottime prestazioni anche dei più giovani, i ragazzi primo anno: Federico Martini, Nicolò Ravasio, Francesco Leone, Francesco Bottini, Simone Tommasini, Giulio Languasco.

Molto soddisfatti i loro allenatori, Monica Albarelli e Diego Pizzamiglio, che da anni li seguono senza sosta, mettendo spesso da parte la loro vita personale, a riprova dell'enorme passione che li lega da sempre a questo duro sport. Prossimo appuntamento il 24 e 25 luglio a Revine Lago, per la gara nazionale sui 500 metri valida come Campionato Italiano di società, Trofeo delle Regioni e selezioni nazionali.